Акционеры ВТБ рассмотрят внедрение принципов ESG

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на внеочередном собрании рассмотрят вопросы о внесении изменений в устав, об утверждении новых редакций положений о правлении и наблюдательном совете, об участии банка в Ассоциации "Национальная сеть участников глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса", сообщил банк.

Собрание пройдет заочно. Дата окончания приема бюллетеней - 22 ноября 2021 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 29 октября 2021 года.

Внесение изменений в устав и утверждение новых редакций положений о коллегиальных органах банка вызваны изменением росийских законов, а также приведением органов управления банком в соответствие с принципами ESG, объяснили в пресс-службе ВТБ.

Участие ВТБ в ассоциации "Национальная сеть участников глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса" позволит банку обмениваться опытом с другими участниками рынка и перенимать лучшие практики в сфере ESG, отмечает кредитная организация. В компании считают, что это будет способствовать реализации ESG-платформы ВТБ и активному применению ESG-стандартов в работе банка в целом.