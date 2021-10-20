Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Акционеры ВТБ рассмотрят внедрение принципов ESG

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на внеочередном собрании рассмотрят вопросы о внесении изменений в устав, об утверждении новых редакций положений о правлении и наблюдательном совете, об участии банка в Ассоциации "Национальная сеть участников глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса", сообщил банк.

Собрание пройдет заочно. Дата окончания приема бюллетеней - 22 ноября 2021 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 29 октября 2021 года.

Внесение изменений в устав и утверждение новых редакций положений о коллегиальных органах банка вызваны изменением росийских законов, а также приведением органов управления банком в соответствие с принципами ESG, объяснили в пресс-службе ВТБ.

Участие ВТБ в ассоциации "Национальная сеть участников глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса" позволит банку обмениваться опытом с другими участниками рынка и перенимать лучшие практики в сфере ESG, отмечает кредитная организация. В компании считают, что это будет способствовать реализации ESG-платформы ВТБ и активному применению ESG-стандартов в работе банка в целом.

ВТБ

Новости

ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц

ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц

Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн благодаря SpaceX

Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн благодаря SpaceX

Закачка газа в ПХГ РФ выполнена на 97%

Правительство РФ из-за нерабочих дней выплатит бизнесу по МРОТ на сотрудника

Правительство РФ из-за нерабочих дней выплатит бизнесу по МРОТ на сотрудника

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Ozon запустил собственное кулинарное производство

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });