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УК "Тинькофф Капитал" получил от ЦБ лицензию по управлению ценными бумагами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Банк России в четверг выдал УК "Тинькофф Капитал" (принадлежит Тинькофф банку) лицензию профучастника на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, говорится в материалах регулятора.

Компания была зарегистрирована 13 июня 2019 года. В сентябре того же года получила лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Возглавил УК Руслан Мучипов.

Ранее "Тинькофф Капитал" сообщал, что на первом этапе работы будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды в рублях и долларах США, затем – доверительное управление для состоятельных клиентов. Сейчас под управлением УК 22 БПИФ.

Согласно данным компании, общая стоимость чистых активов на 1 октября 2021 года составила 30 млрд рублей, число инвесторов – 1,4 млн.

ЦБ РФ Тинькофф Капитал Тинькофф банк

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