S&P 500 завершил торги с историческим рекордом, Dow Jones слабо снизился

Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average слабо снизился, в то время как значение Standard & Poor's 500 обновило исторический максимум впервые за семь недель.

Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги, сообщает MarketWatch.

Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным Refinitiv.

Индекс производственной активности в Филадельфии в октябре опустился до 23,8 пункта по сравнению с 30,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали менее значительное падение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии - до 25 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре вырос всего на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В августе подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,6%.

Между тем число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 290 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 296 тыс., а не 293 тыс., как сообщалось прежде. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения до 300 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

International Business Machines слабо увеличила выручку в июле-сентябре, но результат оказался хуже прогнозов. Котировки акций компании упали на 9,6% по итогам торговой сессии, став лидером снижения среди компонентов Dow Jones.

Химическая компания Dow Inc. в третьем квартале вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания аналитиков. Ее бумаги потеряли в цене 1,05%.

Кроме того, среди составляющих индекса Dow Jones на 1% и более подешевели бумаги Chevron Corp., American Express Co. и Caterpillar.

Southwest Airlines Co. вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов. Тем не менее, котировки акций авиаперевозчика опустились на 1,6%.

Телекоммуникационная компания AT&T Inc., одна из крупнейших в стране, увеличила чистую прибыль в минувшем квартале более чем в два раза, однако ее выручка снизилась в связи с выделением активов. Ее бумаги подешевели на 0,6%.

В то же время стоимость HP Inc. подскочила на 6,9%. Компания, занимающаяся производством персональных компьютеров и принтеров, существенно повысила годовые дивиденды, а также улучшила прогноз прибыли на следующий фингод.

Производитель электромобилей Tesla в минувшем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов. Бумаги компании подорожали на 3,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 6,26 пункта (0,02%) - до 35603,08 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 13,59 пункта (0,3%), составив 4549,78 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 94,02 пункта (0,62%) - до 15215,7 пункта.