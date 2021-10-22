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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль в пятницу утром слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,91-73,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,14 руб. (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,7175 руб. (+6,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,29 коп. к уровню закрытия 21 октября, до 76,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,96 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,76 коп. выше официального курса.

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