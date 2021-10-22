Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и просевшей нефти (Brent торгуется у $84 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, просели акции "Распадской" на фоне отчета за III квартал.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4223,75 пункта (+0,1%), индекс РТС – 1872,38 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 71,05 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели расписки OZON (-1,3%), акции "Газпром нефти" (-0,8%), UC Rusal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

ПАО "Распадская" (-2,7%) сократило в III квартале 2021 года добычу угля на 2% по сравнению со II кварталом года, до 4,983 млн тонн, говорится в сообщении компании. Годовой прирост добычи составил 4%.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным: большинство азиатских рынков торгуется в плюсе, сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику.

Российский рынок акций утром может подрасти, корректируя сильное снижение накануне. Однако вероятное повышение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов способно ухудшить настроение инвесторов в акции.

В пятницу выйдут предварительные индексы деловой активности по различным странам за октябрь. Сводный индикатор деловой активности еврозоны мог снизиться до 55,2 пункта в октябре с 56,2 пункта в сентябре. В США вечером выйдет отчет Baker Hughes по активным буровым установкам, состоится выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что развитие коррекции цен на энергоносители может сохранить давление продавцов на российский рынок акций.

Накануне на рынках развивающихся стран, ввиду слабости цен на товарных рынках и роста "длинных" долларовых ставок, настроения инвесторов изменились на негативные, при этом наибольшее снижение пришлось на рынки Бразилии, ЮАР и России. В то же время фондовые рынки развитых стран сумели немного подрасти, чему способствовал выход сильных статистических данных по США (снизилось число новых заявок на пособия по безработице, выросли продажи на вторичном рынке недвижимости).

Утром в пятницу на мировых рынках вновь преобладает консервативный настрой. Хотя ключевые азиатские индексы подрастают, товарные рынки остаются под давлением, причем вновь дешевеет нефть Brent.

Развитие коррекции цен на энергоносители может сохранить давление на российский рынок, что будет способствовать уходу индекса МосБиржи ниже 4200 пунктов. В пятницу ожидается заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может повысить ключевую ставку и сохранить жесткую риторику, что также негативно отразится на российских акциях, считает Соловьев.

В США индексы акций накануне изменились на 0,02-0,6%, слабо снизился Dow Jones (-0,02%), в то время как обновил максимум S&P 500 (+0,3%) впервые за семь недель.

Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги, сообщает MarketWatch.

Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным Refinitiv.

В пятницу в Азии преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%) на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group, слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу осуществила выплаты по облигациям. Компания провела платеж на сумму $83,5 млн, который должна была осуществить 23 сентября. Таким образом, застройщик на данный момент избежал дефолта. Днем ранее Evergrande отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

Потребительские цены в Японии в сентябре 2021 года выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем цен был отмечен впервые за 13 месяцев. В августе они снизились на 0,4%.

Потребительские цены в Японии в сентябре относительно августа выросли на 0,4%, максимальными темпами с января. В августе было отмечено их снижение на 0,2%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продаж. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,98 за баррель (-0,7% и -1,4% в четверг), декабрьская цена WTI – $81,89 за баррель (-0,7% и -1,1% накануне).

Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-ного подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.