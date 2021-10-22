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США выдали экспортные лицензии на $100 млрд поставщикам китайских Huawei и SMIC

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США выдало лицензии на экспорт полупроводниковых и других компонентов на общую сумму более $100 млрд американским компаниям, являющимся поставщиками китайских Huawei Technologies и Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Об этом говорят данные, обнародованные конгрессменом-республиканцем Майклом МакКолом.

Согласно этим данным, Минторг США выдал 113 экспортных лицензий на общую сумму $61 млрд поставщикам Huawei и 188 лицензий на сумму $42 млрд поставщикам SMIC, крупнейшего китайского чипмейкера, за период с 9 ноября 2020 года по 20 апреля 2021 года.

Многие из лицензий относятся к поставкам чипов и оборудования для их производства. В отчете не содержится информации о том, о каких именно поставщиках идет речь, пишет The Wall Street Journal.

Минторг заявил, что "факт наличия одобренных экспортных лицензий для поставщиков Huawei and SMIC сам по себе не достаточен для того, чтобы делать однозначные выводы относительно эффективности политики экспортного лицензирования".

Компании обычно используют экспортные лицензии лишь наполовину, а Минторг в процессе выдачи лицензий отдает приоритет вопросам государственной безопасности, заявили в ведомстве.

Отраслевые эксперты, однако, отмечают, что опубликованные данные указывают на сохраняющийся доступ Huawei и SMIC к американским технологиям, несмотря на то, что обе они находятся в "черном списке" китайских компаний, которым закрыт доступ к американским технологиям. Huawei была помещена в этот список в мае 2019 года, SMIC – в декабре 2020 года.

Майкл МакКол, входящий в комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США, опубликовал данные Минторга с разрешения комитета. Конгрессмены-республиканцы настаивают на том, чтобы администрация президента США Джо Байдена сохраняла ограничения на экспорт американских технологий в Китай, принятые при предыдущем президенте Дональде Трампе.

США Китай Huawei SMIC

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