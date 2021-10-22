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СП "Роснефти" и Sinopec купило на торгах участок в Удмуртии с запасами нефти и газа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Удмуртнефть" им В.И. Кудинова" (СП "Роснефти" и китайской Sinopec) купило на торгах Чутырский участок в Удмуртии с запасами нефти и газа, сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

В аукционе принимала участие также другая структура "Роснефти" - АО "Самаранефтегаз".

"Удмуртнефть" купила участок за 154 млн рублей при начальной цене в 140 млн рублей.

Чутырский участок имеет площадь 195,2 кв. км. Извлекаемые запасы нефти нераспределенного фонда Чутырской площади Чутырско-Киенгопского месторождения составляют всего 2,721 млн т, в том числе, по категориям: А - 651 тыс. т, В1 - 1,82 млн т, В2 - 250 тыс. т.

Извлекаемые запасы газа газовой шапки на Чутырской площади составляют по категории В1 - 2,307 млрд куб. м.

На территории участка имеется развитая сеть автомобильных дорог с асфальтированным и гравийным покрытием. Непосредственно по территории месторождения проходит шоссейная дорога с асфальтированным покрытием, соединяющая г. Ижевск, п. Игра и г. Глазов.

Кроме того, частная компания ООО "Флагман Инжиниринг" (Ижевск) приобрела на аукционе Войвожский участок в Коми за 9,1 млн рублей при стартовой цене в 8,3 млн рублей. В торгах принимала участие материнская компания "Флагман Инжиниринг" - ООО "Флагман Ойл".

"Удмуртнефть" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Удмуртии. Материнской компанией общества является АО "Промлизинг" с долей 97,2%. "Удмуртнефть" совместно через Taihu Limited (Кипр), которой принадлежат 100% акций "Промлизинга", контролируют ПАО "НК "Роснефть" (51% в Taihu) и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (49% в Taihu).

Роснефть Sinopec Удмуртнефть Самаранефтегаз

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