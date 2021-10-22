Индекс Мосбиржи упал ниже 4200 пунктов, индекс РТС подрос вслед за курсом рубля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций завершились снижением из-за отечественных и западных распродаж, вызванных неожиданно резким повышением Банком России ключевой ставки, а также на фоне забуксовавших в подъеме котировок нефти и индексов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 4196,96 пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля подрос на 0,5%, до 1877,99 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар подешевел на 69 копеек, до 70,41 рубля, минимум сделок составил 69,815 рубля за доллар (-1,28 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,7-1,5%, доллар подешевел на 0,62 рубля.

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых), дав сигнал, что допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка в России до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 7,5-7,7% годовых, сообщил регулятор.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%. ЦБ также сохранил прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 4,0-4,5% годовых, повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. Регулятор также повысил прогноз по оттоку капитала из Росссии на 2022 год с $35 млрд до $65 млрд.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (-3%), расписки OZON (-2,9%), TCS Group (-2,2%), бумаги "Норникеля" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), UC Rusal (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, американский рынок акций на торгах в пятницу показывает негативную динамику - на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики проседают акции технологических компаний, что тянет индексы вниз. Повышение ставки ЦБ РФ привело к резкому укреплению рубля, что оказало давление на индекс МосБиржи, а нефть притормозила рост в районе $85 за баррель Brent.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%) на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group, подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,7%), но проседают Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,4%, к 4530 пунктам).

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу осуществила выплаты по облигациям. Компания провела платеж на сумму $83,5 млн, который должна была осуществить 23 сентября. Таким образом, застройщик на данный момент избежал дефолта. Акции Evergrande в пятницу на Frankfurt Stock Exchange (FSE) выросли более чем на 9%. Днем ранее Evergrande отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

На нефтяном рынке цены в пятницу отыграли все утренние потери и вышли в небольшой "плюс". Декабрьские фьючерсы н Brent к 18:50 по Москве дорожали на 0,1%, до $84,67 за баррель (-1,4% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $82,67 за баррель (-1,1% накануне).

Спад на рынке до этого эксперты объясняют желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-ного подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (-21%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-20,3%), "префы" "Ижстали" (-14,9%), юумаги "Россети Сибирь" (-14,5%), "Камчатскэнерго" (-13,1% и -12,9% "префы"), "Россети Ленэнерго" (-7,9%), "МРСК Урала" (-7,4%).

Просели акции ПАО "Распадская" (-0,2%) на фоне выхода в пятницу отчета за III квартал: компания сократила добычу угля на 2% по сравнению со II кварталом года, до 4,983 млн тонн; годовой прирост добычи составил 4%.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+41,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+15,3%), "префы" "ОМЗ" (+15,2%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+6,2%), "КАМАЗа" (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,67 млрд рублей (из них 15,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").