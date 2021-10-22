Михаил Зурабов станет гендиректором СК "МАКС"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент страховой компании "МАКС", член совета директоров компании, бывший министр Михаил Зурабов сменит Надежду Мартьянову на посту гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке.

По состоянию на вечер пятницы на сайте компании "МАКС" Надежда Мартьянова указана гендиректором. В компании отказались от комментариев.

Надежда Мартьянова и Михаил Зурабов были соучредителями страховой компании "МАКС", она была создана в 1992 году. В настоящее время семьи Мартьяновых и Зурабовых выступают основными акционерами АО "МАКС" практически на паритетных основаниях. По данным компании на конец августа 2021 года, акционерами страховщика выступает группа физлиц, среди которых наибольшими долями в компании владеют сама Надежда Мартьянова и ее сыновья Андрей и Алексей Мартьяновы (в совокупности около 46%). Семья Зурабовых (супруги Михаил и Юлия Зурабовы, их сын Федор Зурабов, а также брат Михаила Александр Зурабов и сын Александра Георгий Зурабов) владеет долей в совокупности около 46%. Остальное - в руках нескольких акционеров - миноритариев.

Михаил Зурабов уже был генеральным директором Московской акционерной страховой компании (АО "МАКС") с 1992 по 1998 год. С 1994 по 1998 год он был также генеральным директором Медицинской акционерной страховой компании (АО "МАКС - М").

В 1998 году был назначен первым замминистра здравоохранения России, позже последовательно назначался советником президента, председателем правления Пенсионного фонда России.

С марта 2004 года по сентябрь 2007 года он был министром здравоохранения и социального развития России. В августе 2009 года назначен чрезвычайным и полномочным послом России на Украине. С июня 2014 года по апрель 2015 года Михаил Зурабов представлял Россию на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, от обязанностей посла его освободили в июле 2016 года.

Михаил Зурабов считается одним из разработчиков системы обязательного медицинского страхования в России.