Moody's повысило рейтинг "Кокса" до "В1" с "B2", прогноз - стабильный

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг ПАО "Кокс" до "В1" "B2", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, был улучшен рейтинг вероятности дефолта компании до "В1-PD" с "B2-PD", а также рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций, размещенных дочерней компанией IMH Capital DAC, до "В1" "B2".

Прогнозы рейтингов остались на уровне "стабильный".

"Повышение рейтингов отражает делевередж компании на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, поскольку цены на чугун в настоящее время находятся выше $500 за тонну (FOB, Черное море) по сравнению со средними ценами около $300 за тонну в 2019-2020 годах", - отмечается в сообщении.

Нехватка электроэнергии в Китае с конца сентября привела к тому, что ряд отраслей страны, включая сталелитейную, стали получать меньше электричества, и это стало причиной сокращения производства стали. При этом высокие цены на газ в Европе привели к снижению объемов выпуска на некоторых сталелитейных заводах региона.

"Несмотря на эти факторы, цены на чугун остаются достаточно устойчивыми и, вероятно, останутся выше средних исторических показателей в течение следующих 6-12 месяцев на фоне восстановления экономической активности и очень высокого спроса со стороны сталелитейного сектора", - полагают аналитики агентства.

Эксперты Moody's полагают, что левередж компании будет находиться в районе 3х или ниже на постоянной основе.

ПАО "Кокс" - материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга". В состав ПМХ входят предприятия по выпуску угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, среди его активов АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Сукремльский чугунолитейный завод" (бывшее "Кронтиф-Центр").