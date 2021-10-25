Изменения рубля к доллару и евро утром незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

По итогам пятой минуты торгов курс доллара США составил 70,3 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82 руб. (+13 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,79 коп. к уровню закрытия 21 октября, до 76,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,23 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 49,79 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 25 октября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок. В то же время, сдерживающим фактором роста является некоторое снижение аппетита к риску у инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:09 мск составила $86,24 за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,61 за баррель, что на 1,01% выше уровня на закрытие рынка 22 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,85%, китайский CSI300 - 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,05%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Dow Jones обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время S&P 500 и Nasdaq снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.