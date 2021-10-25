Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips вслед за подъемом фондовых площадок в Азии и дорожающей нефтью (Brent превысила $86 за баррель) из-за высокого спроса и ограничений поставок сырья; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,3-0,4% во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4214,74 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1884,01 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 70,48 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,2%, до 70,85 рубля), "Татнефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), Московской биржи (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

ММК сократил EBITDA в III квартале до $1,157 млрд c $1,435 млрд во II квартале, эксперты ожидали снижения до $1,163 млрд. При этом ММК сообщил о планах выплатить 2,663 руб. на акцию за III квартал.

"Лента" (+1% ГДР) в III квартале увеличила выручку на 13,3%, до 118,2 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,3%), UC Rusal (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, сырьевые контракты в "плюсе".

Российский рынок акций может ликвидировать часть пятничных потерь и вновь закрепиться выше 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счет акций металлургов и нефтяников. Нефть встретила новую неделю ростом - основной идеей выступают признаки реального дефицита поставок. В США динамика запасов указывает на устойчивый спрос. Кроме того, на прошлой неделе нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 2 единицы, до 443 штук.

Нефтепереработка в Индии выросла в сентябре до 4,45 млн б/с по сравнению с 4,36 млн б/с переработки в августе. Рост спроса на нефтепродукты частично обеспечивается дефицитом угля.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, на текущей неделе ожидается публикация финансовых результатов крупнейших компаний США, что может привести к усилению нервозности участников рынка. В понедельник отчетность представит Facebook, во вторник - Microsoft и Aphabet, в среду - Apple и Amazon. Также ожидается публикация важной макроэкономической статистики, среди которой заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь (среда), первая оценка ВВП США за 3-й квартал (четверг), а также данные по расходам и доходам потребителей в США в сентябре (пятница).

Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро понедельника оказывают поддержку рынку акций РФ, возвращая спрос в "весовые" бумаги. На этом фоне возможен отскок индекса МосБиржи в район 4250 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,1-0,8%: обновил максимум индекс Dow Jones (+0,2%), снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%) из-за падения котировок акций технологических компаний на фоне не оправдавших прогнозы квартальных отчетов Intel и Snap.

В то же время, по данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладает рост индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В Японии снизились акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний.

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост и находятся вблизи максимумов за несколько лет из-за сохраняющегося сильного спроса и ограниченных поставок сырья. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $86,05 за баррель (+0,6% и +1,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,31 за баррель (+0,7% и +1,5% в пятницу).

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.