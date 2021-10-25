РЖД запустили двухдневный туристический маршрут по четырем древним городам

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запустили по выходным для туристов "Серебряный маршрут", который охватывает города Ярославль, Рыбинск, Псков и Великий Новгород, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Тур на поезде будет начинаться вечером в пятницу, поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы и возвращаться в столицу поздно вечером в воскресенье. За два дня пассажиры смогут осмотреть достопримечательности всех четырех городов. Экскурсии они смогут заказать у проводника или ходить по городам самостоятельно.

Первый "Серебряный маршрут" провели в минувшие выходные.