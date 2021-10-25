Внешнеторговый оборот РФ за январь-сентябрь вырос на 35%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Внешнеторговый товарооборот РФ за январь-сентябрь 2021 года составил $540 млрд, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник.

"В этом году в целом товарооборот РФ по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35% и составляет $540 млрд. Экспорт у нас составляет $310 млрд и импорт - $230 млрд, то есть у нас в целом положительное сальдо", - сообщил он.

"Конечно, в этих объемах есть разные составляющие: стоимостной рост и импорта, и экспорта, введенные платежи на поставки зерна, леса, но в то же время мы считаем, что есть и такая составляющая, как эффективность таможенного оформления в центрах электронного декларирования. С возрастающим потоком по товарообороту мы справляемся достаточно успешно", - сказал глава ФТС.

Булавин также сообщил, что ФТС в федеральный бюджет за девять месяцев перечислила 4,8 трлн рублей - "прогнозное задание перевыполнено на 33%: мы на 1 трлн 200 млрд рублей перечислили в бюджет больше, чем это предусмотрено прогнозным заданием (на 9 месяцев - ИФ), которое перед нами стояло".

Отвечая на вопрос президента, сколько в целом по году будут перечисления, глава ФТС заявил, что "1 трлн 200 млрд у нас имелось по девяти месяцам (сверх прогнозного задания - ИФ). Если нам, конечно, не изменят прогнозное задание в ближайшее время, не скорректируют в сторону увеличения, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление - сейчас трудно прогнозировать".

"Сейчас правительство услышит и скорректирует (прогнозное задание - ИФ)", - сказал президент.