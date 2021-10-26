Альфа-банк направит на дивиденды 8 млрд руб. из прибыли прошлых лет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Акционеры Альфа-банка на годовом собрании решили направить 8 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов, следует из материалов банка.

На одну обыкновенную акцию кредитная организация выплатит 134,26 рубля.

На выплату дивидендов за 2020 год Альфа-банк ранее направил 9 млрд рублей (151,04 рубля на одну акцию). Акционеры банка на годовом собрании в июне также приняли решение 155,2 млрд рублей направить на увеличение собственных средств.

Кредитная организация в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 3,2 раза – до 164,2 млрд рублей по сравнению с 51,9 млрд рублей за 2019 год.

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".