Dow Jones и S&P 500 во вторник обновили рекорды

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

"Инвесторы игнорируют опасения по поводу инфляции. Вместо этого они сосредотачиваются на корпоративной отчетности, которая продолжает удивлять по обе стороны Атлантики", - заявил рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

В третьем квартале прибыль компаний в основном превышает консенсус-прогнозы, однако не все аналитики оптимистично смотрят в будущее.

"Несмотря на то, что в целом это был хороший сезон отчетности, мы начинаем видеть больше компаний с проблемами в поставках, трудностями при найме на работу и растущими ценами на сырье, что съедает прибыль. Действительно, в отчетностях несколько компаний, производящих товары первой необходимости, ухудшили прогнозы прибыли на весь год", - отмечают эксперты Deutsche Bank.

Котировки акций General Electric Co. во вторник выросли на 2%. Компания в июле-сентябре вернулась на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 18,3% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Бумаги UPS подскочили в цене на 7%.

Также в преддверии выхода финансовых показателей повысилась капитализация Alphabet Inc., холдинговой компании Google, на 1,4% и Microsoft Corp. - на 0,6%.

Кроме того, цена бумаг Cisco Systems Inc. выросла на 1,2%, Procter & Gamble Co. - на 1,4%. Они стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Между тем котировки акций Facebook Inc., опубликовавшей отчетность в понедельник, упали на 3,9%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, однако подъем выручки на 35% не оправдал ожиданий.

Стоимость 3M Co. снизилась на 0,3%. Чистая прибыль компании, выпускающей более 50 тысяч наименований различных товаров, в третьем квартале практически не изменилась, при этом компания сузила прогноз финансовых показателей на этот год.

Акции Tesla подешевели на 0,6%. По итогам торгов в понедельник капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце всего на 2,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренных 109,8 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель повысился впервые за последние четыре месяца. Эксперты ожидали снижения в среднем до 108,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 108 пунктов.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 15,73 пункта (0,04%) - до 35756,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 8,31 пункта (0,18%), составив 4574,79 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 9,01 пункта (0,05%) и достиг 15235,71 пункта.