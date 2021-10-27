Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips на фоне подешевевших металлов и нефти (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель) на статистике о росте запасов сырья в США, а также на фоне снижения фондовых площадок в Азии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,5% во главе с бумагами "Русала" на фоне отчета компании.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4213,85 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1908,8 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 69,56 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,9%), расписки OZON (-1,9%), бумаги "Татнефти" (-1,3%), "НЛМК" (-1%), "ММК" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

ОК "Русал" в III квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок.

ВТБ в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль ВТБ в целом за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее. Опубликованный результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 87,1 млрд рублей.

Подорожали расписки TCS Group (+1,1%), акции "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка увеличилась в 2,6 раза, до 54,7 млрд руб. Электростанции "Интер РАО" за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 11,9%, до 86,47 млрд кВт.ч.

Производство энергетического сегмента бизнеса группы En+ (-1,9%) в июле-сентябре 2021 года составило 21,8 млрд кВт.ч, что на 13% больше аналогичного показателя 2020 года, сообщила компания. При этом в целом за январь-сентябре выработка составила 65,7 млрд кВт.ч, что на 11,9% больше уровня девяти месяцев 2020 года.

Ритейлер Fix Price (+0,3% ГДР), управляющий магазинами фиксированных цен, в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль (по МСФО 16) на 84,2% (до 5,119 млрд рублей), EBITDA выросла на 17,1% (до 10,964 млрд рублей), сообщила компания.

Сопоставимые продажи Fix Price в III квартале выросли всего на 4,4% на фоне аномально высокого роста LfL-продаж в III квартале прошлого года (на 20,6%), говорится в сообщении компании. По сравнению с III кварталом 2019 года, периодом до начала пандемии, LfL-продажи выросли на 25,9%.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляет опасаться новой волны фиксации прибыли в "фишках", что может вернуть индекс МосБиржи к уровню 4200 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: снижаются индексы Азии и дешевеют сырьевые контракты.

В Европе Германия опубликует индекс потребительского климата, США могут сообщить о сокращении заказов на товары длительного пользования за сентябрь на 1,0%. Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктам, а также по производству нефти. Банк Канады примет решение по ставке, но пока ожидается, что она останется на уровне 0,25%.

Китайский рынок акций остается под давлением снижающихся акций угольщиков. С одной стороны, власти страны предпринимают усилия по снижению цен на уголь, а с другой, накануне был опубликован новый вариант плана достижения пика выбросов к 2030 году. План фактически ограничивает какое-либо развитие угольной индустрии, а также предусматривает постепенный вывод угля из энергетического баланса. В итоге уголь в Китае дешевеет уже шестую сессию подряд, цена упала более чем на 40% от пикового значения в начале прошлой недели. Власти КНР объявили о ревизии угольных складов в добывающих регионах, а также о намерении ликвидации нелегальных складских территорий.

Нефть также дешевеет, так как рост ее запасов в США оказался немного выше прогнозов. Единственным настораживающим фактором является падение запасов на 3,7 млн баррелей на терминале в Кушинге, отмечает Кочетков.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,04-0,2%, индикаторы S&P 500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,04%) обновили рекорды благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал (прибыль компаний в основном превышает консенсус-прогнозы, однако не все аналитики оптимистично смотрят в будущее).

В США во вторник вышла статистика, оказавшаяся лучше ожиданий. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос до 113,8 пункта при прогнозах снижения до 108,3 пункта с сентябрьских 109,3 пункта. Продажи новостроек в США в сентябре подскочили на 14% - до максимальных за полгода 800 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 760 тыс.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре увеличилась на 44,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 6,34 трлн юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($3,1 млн). Прибыль государственных предприятий КНР с начала текущего года поднялась на 77,9%, частных - на 30,7%.

В сентябре прибыль компаний повысилась на 16,3% – до 738,7 млрд юаней. Темпы роста показателя замедляются уже седьмой месяц подряд.

Нефть утром в среду снижается на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд; накануне цены обновили многолетние максимумы. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $85,39 за баррель (-1,2% и +0,5% во вторник), декабрьская цена WTI – $83,59 за баррель (-1,3% и +1,1% накануне).

По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован в среду в 17:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тыс. баррелей.

Данные API также показали снижение запасов на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на 3,73 млн баррелей, что является фактором поддержки цен.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+ 4 ноября, эксперты не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.