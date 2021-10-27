"Росгосстрах" не смог в суде доказать ответственность моряков за потерю груза в шторм

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" (РГС) не смог в суде доказать ответственность судоходной компании - Северного речного пароходства - за потерю груза труб большого диаметра в Баренцевом море в шторм в январе прошлого года.

В процессе из-за аналогичного случая на том же маршруте пять лет суды также встали на сторону перевозчика. А любительское видео, на котором предположительно запечатлена эта авария, набрало на Youtube 4 млн просмотров.

Опасности и случайности мореходства

В марте 2020 года АО "Северное речное пароходство" по заказу АО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) перевозило на судне "Арктика-1" из Архангельск в Сабетту [здесь построен завод "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа", TotalEnergies, CNPC и SRF] трубошпунт диаметром 1420 мм. Это трубы с приваренными к ним замками, используемые для создания опорной стены.

"При усилении ветра северных направлений до 26 м/с в 00:49 МСК в левый борт внезапно ударила "блуждающая волна" высотой более 8 метров; судно накренилось на правый борт на угол более 15 градусов, при этом произошел обрыв всех четырех найтовых тросов крепления палубного груза в результате произошло смещение и частичная потеря 8 единиц груза шпунта трубчатого сварного", - описывается случившееся в материалах суда.

Груз был застрахован в "Росгосстрахе". РГС признал событие страховым случаем и выплатил МРТС 17,456 млн рублей возмещения и обратился с претензией в порядке суброгации к пароходству как виновному, по мнению РГС в причинении ущерба.

Суд первой инстанции (Арбитражный суд Архангельской области) в июне отказал РГС в иске, 25 октября апелляция подтвердила это решение. "Непосредственной причиной частичной утраты палубного груза послужили обстоятельства, относимые к опасностям и случайностям мореплавания, что является обстоятельством, освобождающим морского перевозчика от ответственности за груз", - отмечает суд.

Условия договора, в рамках которого заявлено исковое требование, содержат оговорку о возложении рисков и ответственности за палубный груз на грузоотправителя - МРТС. При этом сюрвейер ООО "НМКС" при расследовании обстоятельств и причин утраты груза отметил, что "размещение груза, фактическая укладка и крепление было выполнено с использованием неподходящих сепарационных материалов и, очевидно, неквалифицированным персоналом". При креплении подкладочных клиньев использованы разнокалиберные гвозди, в том числе и недостаточной длинны, "некоторые гвозди вообще не были забиты до конца". Таким образом, во время перехода экипаж судна не мог обеспечить регулярные проверки креплений груза из-за штормовой погоды., констатировал суд.

Вирусный ролик

В 2016 году широкое распространение в интернете получил ролик о падении труб с перевозившего их судна в шторм в Арктике, случившееся активно обсуждали в сети.

В январе того года в связи с потерей груза по пути из Архангельска в Сабетту в Арбитражный суд города Москвы поступил иск МРТС к АО "Беломортранс" о взыскании 86,7 млн рублей убытков. Иск был подан после того, как с судна "Валерий Васильев" сорвалось и утонуло 42 сваи и 6 шпунтов, повреждено 13 свайных элементов.

Суд решил, что вины перевозчика не было. Сюрвейер НМКС выяснил, что подготовленный ЗАО "Морское грузовое бюро" (МГБ) проект крепления груза выполнен "с грубыми нарушениями правил", без расчета ветровой нагрузки. А количество тросов, которые требовалось использовать, "в несколько раз превышает указания МГБ".

Более того - суд удовлетворил встречный иск "Беломортранса" на 8,6 млн рублей. Суд признал необоснованным довод МРТС о том, что поскольку перевозчик утратил и повредил груз заказчика, последний не обязан уплачивать провозную плату за перевозку этого груза.