Выручка "Яндекса" в III квартале выросла в 1,5 раза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2021 года выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 91,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей из-за роста инвестиций в e-commerce и другие перспективные направления бизнеса. Рентабельность по показателю составила 6,2%.

Показатель выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" на уровне 87,04 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 5,3 млрд рублей.

"Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 340-350 млрд рублей, сообщает интернет-компания. До этого компания ожидала выручку в 2021 году на уровне 330-340 млрд рублей.

Помимо этого, "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки направления "Поиск и портал" до 28-29% с 24-26%.

Также компания ожидает роста GMV "Яндекс.Такси" без учета "Яндекс.Доставки" на уровне 65-70%. Ранее компания оценивала рост показателя на уровне 60%.

Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту GMV направления e-commerce, которое включает "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Еду" и "Яндекс.Лавку", в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

За 2020 год "Яндекс" получил консолидированную выручку в размере 218,3 млрд рублей - показатель вырос по отношению к 2019 году на 24%.