Х5 планирует сохранить промежуточные дивиденды на прошлогоднем уровне

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует промежуточные дивиденды за 2021 год на уровне аналогичного показателя за 2020 год. Об этом CEO X5 Игорь Шехтерман сообщил на Дне инвестора.

Он также заявил, что компания планирует поддерживать уровень дивидендных выплат, независимо от денонсации налогового соглашения с Нидерландами, где зарегистрирована головная структура.

"В планах компании - продолжить выплату дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой. При сохранении коэффициента чистый долг / EBITDA ниже 2,0х мы планируем поддерживать уровень дивидендных выплат, независимо от денонсации налоговых соглашений", - отметил Шехтерман.