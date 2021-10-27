"Дочка" Eurasia Drilling выплатит акционеру 8 млрд руб. дивидендов из прошлой прибыли

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Единственный акционер ООО "Буровая компания Евразия" – Cypress Oilfield Holdings Limited (через него Eurasia Drilling Company владеет БКЕ) принял решение частично распределить прибыль общества за прошлые годы в размере 8 млрд рублей, говорится в сообщении российской буровой компании.

В прошлом году было решено направить на дивиденды 10 млрд рублей из прибыли прошлых лет, в 2019 году – 21,5 млрд рублей.

До этого решение о выплате БКЕ дивидендов принималось пять лет назад – за 9 месяцев 2014 года в размере 2 млрд рублей. По итогам всего 2014 года прибыль уже не была распределена.

По итогам 2020 года БКЕ получила чистую прибыль по РСБУ в размере 8,9 млрд рублей, в 2019 году – 7,7 млрд рублей, в 2018 году – 12,2 млрд рублей, в 2017 году – 9,4 млрд рублей, в 2016 году – 7,4 млрд рублей, в 2015 году – 10,9 млрд рублей.

Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 8,1 млрд рублей, 2019 году – 6,5 млрд рублей, 2018 году – 10,5 млрд рублей, в 2017 году – 7,1 млрд рублей, в 2016 году – 5,4 млрд рублей, в 2015 году – 10,5 млрд рублей.

Уставный капитал БКЕ составляет 582,07 млн рублей. В уставе компании говорится, что "при отсутствии предусмотренных законодательством РФ ограничений для выплаты обществом участникам части прибыли, общество может ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате участникам дохода от их долевого участия в деятельности общества, за счет образовавшейся у общества всей чистой прибыли".

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке 4 собственных самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ), которые законтрактованы для бурения на Каспии. Кроме того, компания работает в странах СНГ и Северном Ираке.

Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.