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Shiba Inu стала третьей по популярности криптовалютой в поисковике Google

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Мемная" криптовалюта Shiba Inu стала третьей наиболее популярной криптовалютой в поисковике Google после биткойна и эфира, свидетельствуют данные исследования Bacancy Technology.

Пользователи запрашивали информацию о Shiba Inu в 2021 году в среднем 2,8 млн раз в месяц, говорится в исследовании. Информацию о биткойне и эфире ищут в среднем 22 млн и 6,3 млн раз в месяц соответственно.

Shiba Inu была запущена в июле этого года. Создатели криптовалюты с изображением японской породы собак сиба-ину называют свой токен "убийцей Dogecoin".

Dogecoin в исследовании Bacancy Technology занимает шестое место.

Shiba Inu достигла своего максимума в $0,0000497 во вторник утром, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 26 октября эта криптовалюта подорожала на 579% за последний месяц. Всего на рынке к тому моменту находилось в обращении Shiba Inu на сумму $18,7 млрд – 11-я строчка по объему капитализации среди всех криптовалют.

Shiba Inu биткойн эфир

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