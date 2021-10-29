Рынки акций Европы закрыли торги без единой динамики после итогов заседания ЕЦБ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% и составил 475,16 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,06%, британский FTSE 100 - на 0,05%. В то же время французский САС 40 вырос на 0,75%, итальянский FTSE MIB - на 0,31%, испанский IBEX 35 - на 0,6%.

Трейдеры оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем PEPP, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, но подчеркнул, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться при более умеренных, чем во втором и третьем квартале текущего года, темпах выкупа активов. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что период высокой инфляции в еврозоне продлится дольше, чем ожидалось. При этом она отметила, что инфляционное давление должно ослабнуть в течение 2022 года.

Также в центре внимания участников рынков находилась новая порция статистических данных.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре 2021 года неожиданно вырос до 118,6 пункта с уровня сентября в 117,8 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 117,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Количество безработных в Германии в октябре уменьшилось на 39 тыс. - до 2,466 млн, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Это минимальный уровень с марта 2020 года. Безработица опустилась до 5,4% с 5,5% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали сокращения числа безработных на 20 тыс. и снижения безработицы до 5,4%, по данным Trading Economics. Для сравнения: в октябре 2020 года безработица в ФРГ находилась на отметке 6,2%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.

Котировки акций германского автопроизводителя Volkswagen AG снизились на 3,7%. VW в третьем квартале 2021 года уменьшил операционную прибыль на 18%, выручку - на 4% на фоне нехватки полупроводниковых компонентов и проблем с поставками.

Бумаги еще одного представителя отрасли Stellantis NV подешевели на 1,6%, несмотря на то, что продажи автомобилей компании в сентябре-июле упали на 14% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года из-за дефицита компонентов.

Стоимость нефтегазовой Royal Dutch Shell уменьшилась на 3% после того, как квартальный показатель чистой прибыли не оправдал ожиданий экспертов.

Капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG увеличилась на 10,3%. Компания заключила соглашение о партнерстве с фармацевтической Roche.

Акции авиапроизводителя Airbus выросли на 1,8%. Концерн улучшил прогноз финпоказателей на год, несмотря на падение выручки в третьем квартале.

Цена акций UniCredit SpA выросла на 0,6%. Итальянский банк отчитался о существенном росте чистой прибыли в третьем квартале и улучшил целевые показатели на текущий год.

Акции Lloyds Banking Group PLC подорожали на 1,3%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль почти вдвое в третьем квартале, показатель превзошел ожидания аналитиков.

Котировки бумаг испанской нефтегазовой компании Repsol S.A. понизались на 3,5%, хотя в июле-сентябре она получила чистую прибыль в 704 млн евро по сравнению c убытком в 94 млн евро в аналогичный период 2020 года.

Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA в третьем квартале увеличила выручку до $14,27 млрд с $12,82 млрд за аналогичный период прошлого года. Акции компании выросли на 10,3%.