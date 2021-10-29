Фондовые индексы США выросли на сильной корпоративной отчетности

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности - несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США.

Экономика США в третьем квартале 2021 года выросла на 2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали увеличения ВВП на уровне 2,7%.

Темпы экономического роста существенно замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 6,7% в годовом выражении. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Тем не менее эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным, и в четвертом квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

Данные министерства труда США, также опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимального уровня за 19 месяцев. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 10 тыс. - до 281 тыс. человек.

Данные показывают, что устойчивое восстановление американского рынка труда продолжается, спрос на рабочую силу остается высоким на фоне быстрого роста экономики, отмечают эксперты.

Стоимость акций Ford Motor Co. поднялась по итогам торгов на 8,7%. Американский автопроизводитель сократил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, но заявил о намерении возобновить выплату дивидендов, а также улучшил прогноз прибыли на 2021 год.

Цена бумаг Caterpillar Inc. выросла на 4,1%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в третьем квартале увеличил чистую прибыль более чем вдвое, однако его выручка оказалась хуже прогнозов.

Акции Carlyle Group прибавили в цене 2,2% по итогам торгов. Компания, работающая в сфере прямых инвестиций, увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 80% на фоне 4%-го роста стоимости ее портфеля частных инвестиций.

Сильные квартальные отчеты американских компаний несколько ослабили опасения экспертов, связанные с последствиями проблем в цепочках поставок для бизнеса, пишет MarketWatch.

Акции американского производителя чипов GlobalFoundries Inc. подешевели на 1,3% по итогам дебютных торгов после IPO. GlobalFoundries, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ Mubadala Investment Co., провела первичное размещение акций на сумму $2,6 млрд, получив оценку более чем в $25 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 239,79 пункта (0,68%) и составил 35730,48 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 44,74 пункта (0,98%) - до 4596,42 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 212,28 пункта (1,39%) и составил 15448,12 пункта.