Рубль в пятницу утром относительно стабилен к доллару и евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,2-70,3 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,2825 руб. (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,065 руб. (+1,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,07 коп. к уровню закрытия 28 октября, до 75,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,82 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,57 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 октября обусловлены неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков. Цены на нефть в пятницу утром демонстрируют боковую динамику. Кроме того, часть инвесторов снизила аппетит к рисковым активам на фоне выхода слабых данных по ВВП США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $84,45 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,81 за баррель, что идентично цене на закрытие рынка 28 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 и китайский CSI300 увеличиваются на 0,32% каждый. В свою очередь, фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,29%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности - несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США.

Экономика США в третьем квартале 2021 года выросла на 2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали увеличения ВВП на уровне 2,7%. Тем не менее, эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным и в четвертом квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

Данные министерства труда США, также опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимального уровня за 19 месяцев. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 10 тыс. - до 281 тыс. человек. По мнению аналитиков, данные показывают, что устойчивое восстановление американского рынка труда продолжается, спрос на рабочую силу остается высоким на фоне быстрого роста экономики.