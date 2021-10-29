Глобальные инвесторы проявляют все большую озабоченность в отношении акций EM

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы проявляют все большую озабоченность в отношении акций EM (emerging markets, развивающиеся рынки), говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Между тем облигации развивающихся рынков, наоборот, получили долгожданную передышку.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 21 по 27 октября 2021 года составил $20 млн против $130 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $30 млн против $190 млн ранее (пять недель притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $80 млн против $150 млн ранее (четыре недели притоков).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала на уровне $20 млн по сравнению с ушедшими $60 млн на прошлой неделе (шесть недель оттоков). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, как и ранее, были отмечены оттоки в размере $20 млн (десять недель оттоков).