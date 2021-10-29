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Volvo Cars оценена в $18,17 млрд в ходе IPO

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars AB провел IPO в Стокгольме на 20 млрд шведских крон ($2,3 млрд), разместив акции по цене 53 кроны за штуку.

Таким образом, компания, владельцем которой является китайская Zhejiang Geely Holding Group Co., была оценена в 158 млрд крон ($18,17 млрд).

Акции Volvo подорожали на 13,2%, до 60 крон в ходе дебютных торгов на бирже Nasdaq Stockholm в пятницу.

Компания сообщила, что спрос на ее акции существенно превысил предложение на фоне высокого интереса к ним со стороны институциональных инвесторов из Швеции и других стран, а также индивидуальных инвесторов из скандинавских стран.

Средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены Volvo на финансирование реализации ее стратегии, говорится в сообщении компании. К 2030 году Volvo планирует выпускать только электромобили и рассчитывает добиться углеродной нейтральности ее операций к 2040 году.

В первом полугодии 2021 года продажи Volvo выросли на 41% относительно того же периода годом ранее - до 380 757 автомобилей.

Volvo Швеция Китай Zhejiang Geely Holding Стокгольм

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