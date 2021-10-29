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Денежная масса в РФ в национальном определении в сентябре увеличилась на 1,3%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в сентябре 2021 года увеличилась на 789,2 млрд рублей, или на 1,3%, до 60 трлн 606,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-сентябре 2021 года выросла на 3,3%.

В годовом исчислении темпы роста денежной массы на 1 октября остались, как месяцем ранее, на минимальном за два года уровне – 8,2% (на 1 сентября 2019 года они составляли 7,2%).

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы увеличился в сентябре на 117,8 млрд рублей, или на 0,9%, до 13 трлн 087,2 млрд рублей. Доля наличных денег в денежной массе на 1 октября снизилась до 21,6% с 21,7% на 1 сентября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

ЦБ РФ

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