"Газпром" в ноябре запланировал выйти на рынок с бондами в евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в начале ноября может выйти на рынок с бондами в евро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.

С начала года "Газпром" разместил бонды на $3 млрд, 1 млрд евро и 0,5 млрд швейцарских франков.

Обновленный лимит программы внешних заимствований на 2021 год составляет 509 млрд рублей и с учетом перечисленных сделок он исполнен на 69% – 354 млрд рублей.