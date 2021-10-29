"Газпром" и Eni изменили контракты и прекратили арбитраж

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" и итальянская Eni S.p.A. подписали соглашение об изменении условий действующих долгосрочных контрактов на поставку газа.

"Тем самым разногласия сторон урегулированы, действующее арбитражное разбирательство будет прекращено. Изменения учитывают меняющуюся ситуацию на европейском газовом рынке, а также перспективы его будущего развития", - говорится в сообщении дочерней компании "Газпрома".

"Я очень рада, что мы смогли урегулировать имеющиеся разногласия с нашими итальянскими партнерами в ходе переговоров вне рамок арбитражного разбирательства. Это стало возможно благодаря доверительным отношениям, сложившимся между нашими компаниями за десятилетия успешного сотрудничества. Уверена, что у нашего партнерства в сфере поставок газа большое будущее", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления "Газпрома", гендиректора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

В настоящее время с Eni действуют три долгосрочных контракта на поставку российского газа.

Нынешний арбитраж был инициирован российской стороной. ООО "Газпром экспорт" в январе 2020 года направило в адрес компании Eni уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа, слушания должны были состояться в мае-июне 2022 года.

Италия является третьим по объему экспортным рынком "Газпрома" после Германии и Турции. За 9 месяцев 2021 года поставки российского газа в Италию выросли на 14% - до 18 млрд куб. м.