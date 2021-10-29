Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 5,6%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре 2021 года увеличился на 5,6% по сравнению с показателем за сентябрь 2020 года, до 3 трлн 391,8 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика сентября оказалась хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота розничной торговли на 6,1%. Экономисты прогнозировали, что единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей) окажут значительную поддержку розничной торговле и существенно ускорят ее рост (с 5,3% в августе).

По сравнению с показателем за август оборот розничной торговли в сентябре снизился на 1,5% (предыдущие шесть месяцев динамика была положительной).

Оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре увеличился на 3% год к году, до 1 трлн 555,7 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 8%, до 1 трлн 836,1 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что по сравнению с сентябрем "доковидного" 2019 года оборот розничной торговли в сентябре 2021 года увеличился на 4,3% (в сопоставимых ценах).

В III квартале 2021 года оборот российской розницы вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 10,1 трлн рублей (во II квартале рост составлял 23,6%, в I квартале снижение составляло 1,4%).

В частности, оборот продовольственной розницы в июле-сентябре вырос на 2,5%, до 4,64 трлн рублей, непродовольственной - на 7,9%, до 5,46 трлн рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 год оборот розничной торговли в России увеличился на 8,4%, до 28 трлн 201,2 млрд рублей. Оборот продовольственной розницы вырос на 2,1%, до 13 трлн 217,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами повысился на 14,7%, до 14 трлн 983,4 млрд рублей.

Росстат

Новости

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });