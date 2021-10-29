Оборот розничной торговли РФ в сентябре вырос на 5,6%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в сентябре 2021 года увеличился на 5,6% по сравнению с показателем за сентябрь 2020 года, до 3 трлн 391,8 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика сентября оказалась хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота розничной торговли на 6,1%. Экономисты прогнозировали, что единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей) окажут значительную поддержку розничной торговле и существенно ускорят ее рост (с 5,3% в августе).

По сравнению с показателем за август оборот розничной торговли в сентябре снизился на 1,5% (предыдущие шесть месяцев динамика была положительной).

Оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре увеличился на 3% год к году, до 1 трлн 555,7 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 8%, до 1 трлн 836,1 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что по сравнению с сентябрем "доковидного" 2019 года оборот розничной торговли в сентябре 2021 года увеличился на 4,3% (в сопоставимых ценах).

В III квартале 2021 года оборот российской розницы вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 10,1 трлн рублей (во II квартале рост составлял 23,6%, в I квартале снижение составляло 1,4%).

В частности, оборот продовольственной розницы в июле-сентябре вырос на 2,5%, до 4,64 трлн рублей, непродовольственной - на 7,9%, до 5,46 трлн рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 год оборот розничной торговли в России увеличился на 8,4%, до 28 трлн 201,2 млрд рублей. Оборот продовольственной розницы вырос на 2,1%, до 13 трлн 217,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами повысился на 14,7%, до 14 трлн 983,4 млрд рублей.