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Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в сентябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,4% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в пятницу докладе "Картина деловой активности".

Минэкономразвития сохранило оценку годового роста ВВП в августе на уровне 3,7%, незначительно повысило в июле - до 5,0% с 4,9%, в июне оценивает рост в 8,9%, в мае - в 11,4%, в апреле - в 11,0%.

По оценке министерства, рост в III квартале 2021 года замедлился до 4,0% в годовом выражении с 10,5% во II квартале (в I квартале было снижение на 0,7%).

В целом за январь-сентябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе на 0,4% к IV кварталу 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% г/г (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В III квартале 2021 г., по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% г/г (к III кварталу 2019 г. рост на 0,4%), по итогам января-сентября - 4,6% г/г (рост на 1,0% к 9 месяцам 2019 года)", - говорится в обзоре.

В министерстве отмечают, что в сентябре отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство: падение выпуска отрасли в годовом выражении составило 5,8% г/г после падения на 10,8% г/г месяцем ранее (к уровню 2-летней давности падение на 3,8%, к допандемическому уровню - падение на 5,0%).

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, п о росту ВВП в 2021 году равняется 4,4%, на 2022 год - лишь 2,5%.

Минэкономразвития РФ

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