Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу вечером вслед за их движением на Forex; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 70,95 руб. в 19:00, что на 74,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,95 руб., подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,4 копейки - до 75,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к большинству мировых валют в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 2-3 ноября. Инвесторы не исключают, что регулятор все же может приступить к сворачиванию программы выкупа активов уже в ноябре.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, ранее заявлял председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. По его мнению, экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга.

Рост экономики США в июле-сентябре замедлился до 2% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 6,7% во втором квартале, сообщило министерство труда страны в четверг. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков на уровне 2,7%, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Падение доходов американцев произошло впервые с мая и было обусловлено, в первую очередь, снижением социальных выплат, в том числе пособий по безработице. Расходы населения, которые являются ключевым фактором роста крупнейшей экономики мира, поднялись по итогам второго месяца подряд.

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics. Тем не менее, индекс остается близко к минимальному уровню за последние десять лет.

Негативное влияние на настроения американцев оказывают перспективы сохранения высоких темпов роста потребительских цен и снижения доверия к экономической политике правительства. Позитивными факторами являются рост доходов и улучшение ситуации с коронавирусом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем антикризисной программы выкупа активов PEPP, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, но подчеркнул, что благоприятные финансовые условия в экономике еврозоны могут поддерживаться при более умеренных, чем во втором и третьем квартале текущего года, темпах выкупа активов.

ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

Экономика Франции в третьем квартале выросла на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 2,1%, сообщает Trading Economics.

Экономика Германии в третьем квартале 2021 года увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 2,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2021 года выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 3,7%. Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 2% относительно второго квартала 2021 года и на 3,5% к третьему кварталу 2020 года.

Рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до 4,1% - максимума с лета 2008 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в октябре до 3,7%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть возобновили слабый рост в пятницу вечером, но завершают неделю в минусе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени составляет $84,37 за баррель, что на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,9 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

За неделю Brent может потерять около 1,3%, продемонстрировав первый недельный спад с августа, WTI может снизиться примерно на 1%.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,7 копейки, до 70,52 руб., и увеличил курс евро на 45,05 копейки, до 82,2898 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в пятницу на 9,41 копейки по отношению к четвергу и составил 70,5241 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 54,65 копейки и составил 70,9475 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 588,436 млн, из которых $830,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 757,51 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 41,8 копейки, до 82,1798 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 43,16 копейки и составил 82,2099 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR559,973 млн, из которых EUR133,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,799 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц также повысилась на 1 б.п. - до 8,01% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,47% и 8,61% годовых.