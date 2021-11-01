Промышленный PMI в Китае в октябре продолжил снижение

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущий месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, он второй месяц подряд находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о спаде активности в секторе. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с февраля 2020 года, когда он падал до рекордного минимума.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 49,9 пункта, сообщает The Wall Street Journal. Респонденты Trading Economics прогнозировали рост до 49,7 пункта.

Спаду активности в КНР в этом месяце способствовали последствия новой волны заболеваемости COVID-19, а также рост цен на сырьевые товары, проблемы в цепочках поставок и перебои с энергоснабжением.

Подындекс производства в октябре опустился до 48,4 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, индикатор новых заказов – до 48,8 пункта с 49,3 пункта, экспортных продаж – до 46,6 пункта с 46,2 пункта. Индикатор занятости снизился по итогам седьмого месяца подряд – до 48,8 пункта с 49 пунктов.

Подындекс, оценивающий оптимизм в промышленности относительно ближайшего будущего, упал восьмой месяц подряд – до 53,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в сентябре.

Тем временем, PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в октябре опустился до 52,4 пункта против 53,2 пункта в предшествующий месяц.

Между тем промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в прошлом месяце поднялся до 50,6 пункта с 50 пунктов в сентябре. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов не предполагал изменения.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в индекс ГСУ.