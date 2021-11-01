Разработчик спутников Terran Orbital выйдет на биржу за счет слияния со SPAC

Это крупнейший независимый разработчик малых спутников в США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик и оператор спутников Terran Orbital сообщил, что выйдет на открытый рынок за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), в рамках сделки с которой он оценивается в $1,8 млрд.

Сделка со SPAC Tailwind Two Acquisition Corp. будет закрыта в первом квартале 2022 года. В результате акции Terran Orbital будут торговаться на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тиккером LLAP.

В результате слияния со SPAC компания планирует привлечь $330 млн на собственное развитие. При этом около $50 млн будет выделено компаниями AE Industrial Partners, Beach Point Capital и Lockheed Martin в качестве инвестиций в акционерный капитал (private investment in public equity, PIPE).

"Terran Orbital является крупнейшим независимым разработчиком малых спутников в США, наше инновационное производство позволит выводить новые технологии в космос быстрее, дешевле и надежнее других", - заявил сооснователь и гендиректор компании Марк Бел.

Terran Orbital в прошлом месяце сообщила о плане построить цех по производству спутников на мысе Канаверал во Флориде стоимостью $300 млн и мощностью более 1 тысчс спутников в год. Компания также планирует создать к 2026 году собственную группировку спутников из 96 аппаратов, первые из которых будут запущены в следующем году.

В 2020 году выручка компании составила $25 млн. В этом году, как ожидается, она вырастет до $35 млн. Компания планирует выйти на прибыльный уровень по показателю скорректированной EBITDA к 2023 году. К 2026 году выручка компании должна достигнуть $2,6 млрд в соответствии с прогнозом.