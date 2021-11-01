РФ в июле-октябре использовала почти 50% годового экспортного потенциала пшеницы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия за четыре месяца текущего сельхозгода (июль-октябрь 2021 года) использовала почти половину годового экспортного потенциала пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в июле-октябре поставки пшеницы за рубеж составили 17,2 млн тонн, что составляет 49,4% от годового потенциала. Ячменя было экспортировано 1,95 млн тонн (35,5%), кукурузы – 454 тыс. тонн (14,2%). В целом по зерну экспортный потенциал использован на 41,5%, за рубеж отгружено 19 млн тонн.

Вместе с тем, как отметила Тюрина, темпы экспорта снижаются. "Как и ожидалось, в октябре было экспортировано 3,4 млн тонн пшеницы, это на 22% меньше, чем в сентябре, и на 37% меньше, чем в октябре 2020 года, - сказала он. - Экспорт ячменя составил 423 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем в прошлом году в октябре, и на 24% меньше, чем в сентябре".

В то же время отгрузки кукурузы выросли: в октябре они составили 226 тыс. тонн, что на 44% больше в годовом выражении и в 3,5 раза превышает показатель сентября 2021 года.

"Ежедневные отгрузки зерна в октябре в среднем составили 131 тыс. тонн против 202 тыс. тонн в сентябре, - сообщила Тюрина. - В частности, ежедневные отгрузки пшеницы составили 110 тыс. тонн против 182 тыс. тонн в сентябре и 140 тыс. тонн в октябре 2020 года. Снизились и отгрузки ячменя. В среднем по октябрю они составили 13,7 тыс. тонн в сутки против 18,4 тыс. тонн в сентябре и 14,8 тыс. тонн год назад". Ежедневные отгрузки кукурузы выросли до 7,3 тыс. тонн с 2,1 тыс. тонн в сентябре и 5,2 тыс. тонн в октябре прошлого года.

Как сообщила Тюрина, основным покупателем российской зерновой продукции остается Иран. "Он реально увеличивает закупки, причем по информации, которая поступила от министерства сельского хозяйства Ирана, импорт пшеницы в этом сельхозгоду может составить порядка 8 млн тонн", - сказала она.

По ее словам, в октябре Иран закупил более 1 млн тонн пшеницы, "Для сравнения - доля Египта 477 тыс. тонн, Турции - 283 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - Иран также лидирует по закупкам ячменя - 156 тыс. тонн, хотя в прошлом сезоне лидировала Саудовская Аравия. Кроме того, в Иран было поставлено 120 тыс. тонн кукурузы. Для сравнения - Турция купила 110 тыс. тонн ячменя и 96 тыс. тонн кукурузы".

Как подчеркнула Тюрина, для большинства крупнейших российских трейдеров Иран стал основным рынком по продажам зерновых.

Комментируя ценовую ситуацию, эксперт заявила, что в последнюю неделю октября отмечался активный рост цен на пшеницу как на мировом рынке, так и на внутреннем. "Даже аргентинская пшеница, которая, в принципе, снижалась в цене, подорожала на 3,7%, французская – на 2,4%, американская – на 5,3%, - сообщила она. - Российская пшеница (протеин 12,5%, FOB Новороссийск) подорожала на 3,3%. И сегодня средняя стоимость составляет $324 за тонну, хотя десять дней ранее было $313,5, то есть практически на $10 она подорожала".

"Но несмотря на этот рост цен, российское зерно сохраняет свою конкурентоспособность, то есть сегодня российская пшеница на FOB дешевле, чем французская, на 3,3%", - сказала она.

Тюрина также напомнила, что индикативные цены (FOB), которые являются базисом для расчета пошлины, выросли за неделю до $299 с $295,8 за тонну неделей ранее.

В то же время она сообщила, что два других индикатора - индексы Союза экспортеров зерна и цены аукционов, которые проводит "Объединенная зерновая компания на НТБ, снижаются. Индекс Союза экспортеров за неделю снизился на 2,6%, до 15 640 рублей за тонну (CPT Новороссийск), результаты аукциона ОЗК - на 1,8%, до 16 300 рублей за тонну. "Динамика сегодня разнонаправленная, и снижение этих индикаторов - это как импульс от основных экспортеров зерна, это, наверное, тот тренд, на который хотели бы ориентироваться при закупке пшеницы. Почему? Потому что в условиях роста пошлины снижается рентабельность экспорта", - сказала Тюрина.

По ее словам, спрос на российскую пшеницу будет оставаться на достаточно высоком уровне. "Снижение валового сбора и экспортного потенциала в Канаде, конечно же, привело к тому, что страны, которые раньше закупали канадское зерно, переориентируются на другие страны, в том числе на Россию", - считает Тюрина.

По ее прогнозу, в ноябре экспорт пшеницы сохранится примерно на показателе октября, сдерживающим фактором является высокая экспортная пошлина. "Экспорт кукурузы может вырасти, потому что урожай на достаточно хорошем уровне, думаю, что он будет процента на 3-4 больше, чем в прошлом году, соответственно, вырастет экспортный потенциал, - сказала она. - А сейчас, в условиях роста цен на пшеницу, растет и спрос на кормовые культуры".

По прогнозу Зернового союза, экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-46 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы.