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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ в октябре увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 1% к сентябрю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом за 30 дней октября составила 1478,9 тысячи тонн, что на 15 тысяч тонн (+1%) выше уровня сентября, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

При этом нефтяные компании увеличили производство также на 1%.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия в октябре могла добывать 9,8 млн баррелей в сутки. В сентябре Россия вышла на среднесуточный уровень производства конденсата (не учитывается в сделке ОПЕК+) свыше 105 тыс. т. Таким образом, если уровень производства конденсата в октябре остался на уровне сентября (статистика запаздывает на месяц), то добыча только нефти могла составить 1374 тыс. т/сут., или 9,9 млн б/с со средним коэффициентом баррелизации 7,22, что означает исполнение сделки на 90%.

Среди нефтяных компаний снижение произошло только у ННК - на 0,3%, а "Татнефть" сохранила тот же объем производства. Остальные увеличили добычу: "Роснефть" - на 0,4%, "ЛУКОЙЛ" - на 1,6%, "Сургутнефтегаз" - на 1,4%, "Газпром нефть" - на 0,4%, "Славнефть" - на 4,3%, "Башнефть" - на 5,3%, "Русснефть" - на 0,3%.

"НОВАТЭК" снизил производство на 1,3%. Операторы СРП увеличили производство на 0,5%, прочие недропользователи - на 1,4%.

Россия нефть ОПЕК+

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