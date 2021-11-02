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В октябре Россия добыла нефти на 8,5% больше, чем в октябре 2020 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2021 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 45,86 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в октябре 2020 года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В целом за период с января по октябрь добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 433,24 млн тонн, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Поправка на високосный год учтена.

Суточная добыча нефти с газовым конденсатом выросла у большинства ведущих российских нефтегазовых компаний (НК) в октябре текущего года по сравнению с сентябрем.

Как следует из расчетов "Интерфакса" по данным оперативной сводки "ЦДУ ТЭК", увеличили среднесуточную добычу за месяц "Башнефть" - на 5,3%, "Славнефть" - на 4,3%, "ЛУКОЙЛ" - на 1,7%, "Сургутнефтегаз" - на 1,4%,"Роснефть" и "Газпром нефть" - на 0,4% каждая, "Русснефть" - на 0,3%.

Снизили рассматриваемый показатель: "НОВАТЭК" - на 1,3%, "Независимая нефтегазовая компания (ННК) - на 0,3%.

Добыча "Татнефти" в октябре осталась на уровне сентября.

Относительно октября 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом поднялась в октябре 2021 года почти у всех ведущих компаний. Самый значительный рост наблюдается у "Славнефти" (+103,9%) и "Башнефти" (+92,3%).

"Роснефть" нарастила добычу в октябре-21 к октябрю-20 на 1,9%,"ЛУКОЙЛ" - на 11,6%,"Сургутнефтегаз" - на 9,8%, "Татнефть" - на 11,9%, "Русснефть" - на 13,8%.

Сократили добычу за указанный период "Газпром нефть" (на 6,4%) и "НОВАТЭК" (на 9,6%).

"ЦДУ ТЭК" по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь 2021 года снизился на 4,6% по сравнению с январем-октябрем 2020 года, составив 176,76 млн тонн.

Объем добычи газа в России в октябре составил 65,81 млрд куб. м, увеличившись на 4,6% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча газа выросла на 11,1% и составила 625,67 млрд куб. м.

ЦДУ ТЭК Роснефть Башнефть ЛУКОЙЛ Ттанефть Сургутнефтегаз

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