Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье за 10 месяцев снизился на 4,6%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В январе-октябре 2021 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 176,76 млн тонн, что на 4,6% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,26 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 10 месяцев 2021 года всего было экспортировано 158,02 млн тонн нефтяного сырья (из них 143,17 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 33,59 млн тонн.

В октябре в дальнее зарубежье было экспортировано 19,39 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 8,4%. Среднесуточный экспорт составил 4,58 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 29,56 млн тонн российского нефтяного сырья (в октябре - 3,8 млн тонн), МНТ Козьмино - 28,8 млн тонн (3,2 млн тонн), СМП Усть-Луга - 13,59 млн тонн (1,6 млн тонн), Новороссийск - 8,22 млн тонн (948,88 тысячи тонн).

НК "Роснефть" в январе-октябре 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 79,11 млн тонн (в октябре - 9,29 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 22,31 млн тонн (2,41 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 14,11 млн тонн (1,82 млн тонн), "Газпром нефть" - 6,23 млн тонн (848,96 тысячи тонн), "Татнефть" - 6,49 млн тонн (407,93 тысячи тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за 10 месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 12,66 млн тонн нефти (в октябре - 1,31 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-октябре 2021 года составил 11,05 млн тонн (в октябре - 1,22 млн тонн), Азербайджана - 837,93 тыс. тонн (169,56 тысячи тонн), Белоруссии - 1,42 млн тонн (146,3 тысячи тонн), Туркмении - 1,53 млн тонн (80,9 тысячи тонн).

Российские нефтяные компании в январе-октябре 2021 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 8,4% - до 9,37 млн тонн.