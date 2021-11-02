Минэкономразвития предлагает "неснижаемую" неустойку за нарушение акционерных соглашений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает законодательно разрешить принудительную продажу нарушителем акционерного соглашения или аналогичного документа акций или доли в бизнесе другим партнерам, а также усложнить процесс снижения размера неустойки за нарушение акционерных соглашений и между акционерами и участниками компаний.

Такие изменения Минэкономразвития предлагает внести в Гражданский кодекс (ГК) РФ, законы "Об акционерных обществах" и "Обществах с ограниченной ответственностью". Законопроекты опубликованы для общественного обсуждения на едином портале раскрытия информации о готовящихся проектах нормативно-правовых актов.

Сейчас участники ООО и владельцы акций АО вправе заключать акционерные соглашения и договоры об осуществлении прав участников общества. Они могут договориться определенным образом голосовать на общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими акционерами или участниками, приобретать или отчуждать акции, доли в компании по заранее определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, или наоборот воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия по управлению компанией.

За нарушение договоренностей в акционерных соглашениях могут быть предусмотрены компенсации или неустойки. Однако размер последней суды довольно часто снижают, признают юристы. Это им позволяет делать статья 333 ГК РФ в случае, если размер неустойки "явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства".

"Действующий механизм оспаривания размера неустойки не создает у сторон корпоративного договора требуемой уверенности в неизбежном наступлении предсказуемых и разумно ожидаемых сторонами последствий нарушения условий договора, что существенно подрывает доверие к институту", - считает и Минэкономразвития.

Наказание и его смягчение

Министерство предлагает "реформировать механизм уменьшения размера неустойки" применительно к упомянутым ситуациям. Если предложения ведомства будут приняты, то нарушителю корпоративного соглашения или аналогичного документа, чтобы снизить санкции за это, придется доказать не только то, что они слишком велики, но и то, что при его заключении вторая сторона соглашения "действовала недобросовестно", настаивая на соответствующей договоренности. В результате взыскание неустойки в полном размере оказывается более выгодным для этой стороны, чем исполнение нарушителем своих обязательств по соглашению.

Это должно способствовать укреплению доверия инвестиционного сообщества к механизмам, обеспечивающим защиту их прав, надеются разработчики документа.

Идею положительно оценивает младший юрист PB Legal Илья Кожинов. "В принципе, в коммерческих отношениях снижение неустойки было очень большой проблемой, когда суды очень широко подходили к ее снижению. В контексте корпоративных договоров это еще более острая проблема, потому что в коммерческих договорах можно, как правило, сопоставить имущественный ущерб, который понесла потерпевшая сторона, и размер неустойки. А в корпоративных договорах очень часто защищаются либо какие-то права, не имеющие стоимостного выражения, либо права, которые очень сложно оценить", - говорит он.

И по сути, трудно оценить убытки от нарушения обязательства о конфиденциальности, неразглашении. Неустойки в таком контексте, отмечает эксперт, играют превентивную роль, и снижать ее в таком случае, как правило, не стоит.

Опционы как опция

Одновременно Минэкономразвития предлагает закрепить на уровне закона складывающиеся на практике способы защиты прав в результате нарушения корпоративных соглашений. Проект разрешает владельцам компаний использовать для этих целей предоставление опциона, например на куплю или продажу акций. В этом случае предоставляется безотзывная оферта на право заключить соответствующий договор на условиях, предусмотренных акционерным соглашением. При этом разрешается обуславливать совершение сделки только наступлением определенных событий, условий или обстоятельств.

Механизм опционов, предложенный в проекте, реализуем и сейчас. "Поскольку акционерное соглашение - это чисто договорное право, то здесь, в общем, свобода максимальная", - говорит доцент Российской школы частного права, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами "Банкротный клуб" Олег Зайцев. По его мнению, инвесторы просто боятся, что когда такие споры дойдут до судов, то суды могут эти конструкции посчитать по какой-то причине незаконными. И Минэкономразвития, по его словам, стремится снять это беспокойство, пишет, что так действовать можно.

Представители миноритариев эти предложения поддерживают. Директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин называет их "достаточно адекватными и актуальными инструментами обеспечения исполнения акционерного соглашения".

Недействительное решение

Но не только негативные финансовые последствия могут грозить отступившему от договоренностей участнику корпоративного соглашения. Проект позволяет суду по требованию других участников признать недействительным его голосование в органах управления компании, если оно противоречит договоренностям, или изменить его - даже на противоположное

Такая возможность не нравится Денису Спирину, поскольку затрагивает и публичные АО. "Это нарушает интересы всех остальных акционеров такого АО", - считает он и приводит в пример ситуацию, когда акционеры на годовом собрании проголосовали за распределение дивидендов, после чего они были выплачены. "А потом оказывается, что решение собрании было принято с нарушением акционерного соглашения, решение признается недействительным, и дивиденды надо вернуть или как? - удивляется Спирин. - А если представить, что на собрании была одобрена какая-то сделка или там реорганизация, то это может затрагивать ещё интересы соответствующих контрагентов, которые с другой стороны этой сделки участвуют или участвует в такой реорганизации".

По его мнению, в законопроекте предлагается достаточно других инструментов, чтобы обеспечить голосование акционеров в соответствии с принятыми обязательствами. "Если ими не смогли воспользоваться, значит, нечего давать право разваливать решение собрания и затрагивать тем самым интересы остальных акционеров", - считает он.