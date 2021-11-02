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Инфляция в Южной Корее в октябре ускорилась до максимума почти за 10 лет

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в Южной Корее в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года и превзошла целевой уровень ЦБ в 2% по итогам седьмого месяца подряд.

Индекс потребительских цен вырос на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 2,5% в сентябре, по данным статуправления страны.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал повышение на 3,3%. Эксперты Trading Economics ждали роста на 3,15%.

Больше всего цены выросли на свежие продукты (+7,5%), промышленную продукцию и коммунальные услуги (+3,2%). Кроме того, сильное повышение цен на энергоносители вынудило правительство страны сократить налог на топливо, чтобы ослабить инфляционное давление.

Подъем цен в октябре относительно предыдущего месяца составил 0,1%, что совпало с ожиданиями экономистов Trading Economics. В сентябре они увеличились на 0,5%. Эксперты The Wall Street Journal ожидали увеличения на 0,2%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли в прошлом месяце на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% за месяц.

Банк Южной Кореи, ежемесячное заседание которого пройдет 25 ноября, вероятнее всего ужесточит кредитно-денежную политику, пишет MarketWatch. В августе центробанк поднял базовую ставку. Регулятор ожидает инфляцию по итогам текущего года на уровне 2,1%.

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