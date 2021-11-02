Рожь стала рекордсменом по росту цен на зерновом рынке РФ на минувшей неделе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на продовольственную рожь в центре и Поволжье на минувшей неделе продемонстрировали самый высокий рост на зерновом рынке России. Это следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, в центре и Поволжье цены выросли на 500-540 рублей, до 13 500 и 14 125 рублей за тонну соответственно. В других регионах ценовая динамика была ниже: в Черноземье и Сибири рост составил 200-250 рублей, до 13 380 и 12 417 рублей за тонну, на Урале – на 125 рублей, до 13 438 рублей за тонну.

На рынке продовольственной пшеницы отмечены разнонаправленные тренды. Так, пшеница 3 класса на юге "просела" на 85 рублей, в Поволжье - на 25 рублей за тонну. В центре рост составил 135 рублей, до 17 383 рублей за тонну, в Черноземье - 230 рублей, до 17 350 рублей, в Сибири - 335 рублей, до 17 000 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса на юге снизились на 50 рублей. В центре рост составил 215 рублей, до 16 917 рублей, в Черноземье и на Урале - 250-265 рублей, до 16 910 и 17 675 рублей за тонну соответственно, в Сибири - 315 рублей, до 16 117 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса в основном росли. В центре и Сибири они прибавили 215-235 рублей, до 16 333 и 15 583 рублей за тонну соответственно, в Черноземье - 320 рублей, до 16 450 рублей, на Урале - 150 рублей, до 17 015 рублей. В Поволжье рост цен был небольшим, на юге - без изменений.

Цены на фуражный ячмень больше всего повысились на Урале и в Сибири – на 185-200 рублей, до 16 300 и 14 500 рублей за тонну соответственно. В Поволжье они прибавили 150 рублей, до 15 600 рублей. В других регионах рост был незначительным. На юге ячмень подешевел на 50 рублей.

На рынке кукурузы ценовая динамика была слабой.