Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рожь стала рекордсменом по росту цен на зерновом рынке РФ на минувшей неделе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на продовольственную рожь в центре и Поволжье на минувшей неделе продемонстрировали самый высокий рост на зерновом рынке России. Это следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, в центре и Поволжье цены выросли на 500-540 рублей, до 13 500 и 14 125 рублей за тонну соответственно. В других регионах ценовая динамика была ниже: в Черноземье и Сибири рост составил 200-250 рублей, до 13 380 и 12 417 рублей за тонну, на Урале – на 125 рублей, до 13 438 рублей за тонну.

На рынке продовольственной пшеницы отмечены разнонаправленные тренды. Так, пшеница 3 класса на юге "просела" на 85 рублей, в Поволжье - на 25 рублей за тонну. В центре рост составил 135 рублей, до 17 383 рублей за тонну, в Черноземье - 230 рублей, до 17 350 рублей, в Сибири - 335 рублей, до 17 000 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса на юге снизились на 50 рублей. В центре рост составил 215 рублей, до 16 917 рублей, в Черноземье и на Урале - 250-265 рублей, до 16 910 и 17 675 рублей за тонну соответственно, в Сибири - 315 рублей, до 16 117 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса в основном росли. В центре и Сибири они прибавили 215-235 рублей, до 16 333 и 15 583 рублей за тонну соответственно, в Черноземье - 320 рублей, до 16 450 рублей, на Урале - 150 рублей, до 17 015 рублей. В Поволжье рост цен был небольшим, на юге - без изменений.

Цены на фуражный ячмень больше всего повысились на Урале и в Сибири – на 185-200 рублей, до 16 300 и 14 500 рублей за тонну соответственно. В Поволжье они прибавили 150 рублей, до 15 600 рублей. В других регионах рост был незначительным. На юге ячмень подешевел на 50 рублей.

На рынке кукурузы ценовая динамика была слабой.

ПроЗерно

Новости

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Производитель электромобилей Rivian проведет IPO на следующей неделе

Автоперевозки между РФ и Европой в октябре подорожали на треть

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

ЦБ готовит регулирование рассрочки и советует банкам свернуть "скрытое кредитование"

Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"

Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"

ЦБ повысил прогноз по росту наличных в обращении и снизил прогноз профицита ликвидности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });