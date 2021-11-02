Желруда подешевела до минимума за 16 месяцев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Цены на железную руду продолжают снижаться из-за ожидаемого сокращения спроса со стороны Китая, а также на фоне предпринимаемых властями этой страны мер по сдерживанию роста стоимости сырья.

Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь во вторник опустились до $101,5 за тонну, что является самым низким уровнем за 16 месяцев.

Таким образом, они потеряли уже более половины стоимости после достижения пикового значения в $229,5 за тонну в мае, отмечает Trading Economics.

Китай, который является крупнейшим в мире производителем стали, вводит ограничения на ее производство в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов. Страна поставила целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, а, кроме того, стремится улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине.

В сентябре среднесуточный выпуск стали в КНР упал по итогам третьего месяца подряд – на 21,2% относительно того же месяца прошлого года. В результате он составил минимальные за три года 2,46 млн тонн.

По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, в октябре эта тенденция сохранилась.

Цена фьючерсов на руду с 62%-ным содержанием железа снизилась на 7,5% на торгах в Сингапуре - до $92,75 за тонну.

Акции ведущих мировых производителей железной руды также пострадали: стоимость Rio Tinto Group на закрытие рынка в Австралии во вторник упала до минимума с мая 2020 года, BHP - до самой низкой отметки примерно за год. Бумаги бразильской Vale подешевели более чем на 30% с начала августа.