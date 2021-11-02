РФ сократила ввоз инкубационных яиц на фоне стабильного внутреннего производства

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия с начала года (по 29 октября) импортировала 564,4 млн штук инкубационных яиц, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (640,1 млн штук), сообщает Россельхознадзор.

При этом внутреннее производство находится на стабильном уровне, отмечает ведомство.

"В России в текущем году реализуются проекты по производству инкубационных яиц, кроме того, промышленные предприятия постепенно переориентируются на работу по принципу закрытого цикла с использованием собственных инкубаториев и репродукторов", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает Россельхознадзор, независимость по этой категории продукции птицеводства позволит производителям мяса птицы избежать издержек из-за перебоев с поставками и сократит риски заноса опасных заболеваний. Это особенно актуально на фоне ухудшающейся эпизоотической обстановки по гриппу птиц в Евросоюзе (более 2,5 тыс. вспышек в 2021 году), на страны которого приходится более 70% от общего объема импорта инкубационных яиц.

Сославшись на оценки Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россельхознадзор сообщил, что в 2020 году в России было произведено 2,768 млрд инкубационных яиц. В 2021 году, по прогнозу ИКАР, этот показатель может составить 2,811 млрд штук.