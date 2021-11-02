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Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекорд, поднявшись выше отметки в $4500.

Эфир в 19:30 по московскому времени во вторник стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до $4521,19.

Рост стоимости криптовалюты обусловлен в том числе притоком краткосрочных инвесторов. Число трейдеров, которые владеют эфиром менее 30 дней, достигло самой высокой отметки более чем за год, сообщает MarketWatch.

За последние три месяца эта криптовалюта подорожала на 81%, с начала года - более чем в 6 раз.

Между тем курс биткойна за эти периоды увеличился соответственно на 67% и в 2,1 раза. В ходе торгов во вторник он подорожал на 5,1% - до $63,731 тыс.

Ether

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