Рынки акций Европы закрылись без единой динамики

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой основных индексов.

Трейдеры на глобальных рынках воздерживались от рисков в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее представители регулятора кредитно-денежной политики страны давали понять, что ФРС, скорее всего, начнет сворачивать программу выкупа активов в ноябре и полностью закроет ее в середине 2022 года.

Инвесторы также сосредоточат свое внимание на комментариях ФРС по поводу усиливающейся инфляции, которая достигла максимума за 30 лет. Итоги заседания будут подведены в среду.

Другим международным событием, привлекающим внимание глобальных рынков, является климатический саммит COP26 в Глазго. Встреча на высшем уровне, проходящая под эгидой ООН, воспринимается как решающий этап для мировых лидеров в принятии мер по сокращению выбросов СО2. Однако эксперты не ожидают, что страны по итогам саммита примут высоко амбициозные цели, пишет CNBC.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,14% и составил 479,53 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,94%, французский САС 40 - на 0,49%, тогда как британский FTSE 100 снизился на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 0,06% и 0,84%.

Котировки акций германской HelloFresh SE, предоставляющей персонализированные услуги питания, выросли на 17,3%. Компания по итогам третьего квартала увеличила выручку до 1,42 млрд евро с 970,2 млн евро в прошлом году, что оказалось лучше прогнозов экспертов. HelloFresh ожидает роста выручки в 2021 году в диапазоне 57-62% вместо 45-55%, которые прогнозировались ранее.

Акции британской нефтегазовой BP PLC потеряли в цене 3,4%, несмотря на то, что компания в третьем квартале увеличила ключевой показатель прибыли выше ожиданий аналитиков на фоне увеличения цен на энергоносители.

Бумаги Standard Chartered PLC подешевели на 7,9%, несмотря на то, что прибыль британского банка до налоговых выплат в третьем квартале увеличилась на 44% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Котировки акций германского производителя медицинского оборудования Fresenius выросли на 2,2% после публикации отчетности. Компания в июле-сентябре увеличила выручку на 5%, чистую прибыль - на 2% по сравнению с прошлым годом. Она также планирует сократить количество рабочих мест в подразделении, занимающемся производством оборудования для диализа, на 5 тыс.

Стоимость нидерландской химической DSM снизилась на 0,3%. Компания сообщила, что в третьем квартале ее выручка увеличилась до 2,3 млрд евро с 1,96 млрд евро в прошлом году из-за роста показателей подразделения, производящего детское питание.