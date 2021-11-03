Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,4%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,34 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 21,9%, до 25,93 млрд руб.

Выручка за период составила 155,32 млрд руб. (+27,2%).

По итогам III квартала "Мосэнерго" нарастила убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 1,73 млрд руб. EBITDA составила 2,76 млрд руб. (-11,4%), выручка - 37,67 млрд руб. (+29,2%).