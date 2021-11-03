Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,4%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,34 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 21,9%, до 25,93 млрд руб.

Выручка за период составила 155,32 млрд руб. (+27,2%).

По итогам III квартала "Мосэнерго" нарастила убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 1,73 млрд руб. EBITDA составила 2,76 млрд руб. (-11,4%), выручка - 37,67 млрд руб. (+29,2%).

Мосэнерго

Новости

Минфин РФ предложил ускорить вступление в силу актов о ставках вывозных пошлин

Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO

Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO

Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре опустился ниже критической отметки

Минсельхоз предупредил о росте цен на молочную продукцию

Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав "Газпром"

Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав "Газпром"

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

Цена российского газа для Молдавии будет обновляться ежемесячно

"Газпром" отказался бронировать на I квартал мощности через Украину и Польшу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });