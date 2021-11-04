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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" упала за девять месяцев втрое

"Кубышка" компании за III квартал выросла до нового рекорда

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам за девять месяцев 2021 года упала в три раза - до 297,436 млрд рублей по сравнению с 903,729 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, свидетельствует бухгалтерская отчетность компании.

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза", которые рынок привык называть "кубышкой", по итогам третьего квартала 2021 года прибавили 82,465 млрд рублей и достигли 3,813 трлн рублей.

В рублевом выражении накопления компании достигли нового исторического рекорда (предыдущий был зафиксирован год назад - на конец сентября 2020 года - 3,808 трлн рублей). На начало 2021 года размер ликвидных активов составлял 3,568 трлн рублей, а на конец первого квартала он вырос до 3,786 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления на валютных депозитах и его прибыль напрямую зависит от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

В третьем квартале курс доллара вырос лишь на 4 копейки - это могло создать для компании дополнительный доход примерно в 2 млрд рублей, что для масштабов финансовой модели "Сургутнефтегаза" совершенно несущественно.

В третьем квартале компания заработала 142,19 млрд рублей чистой прибыли, но также и выплатила акционерам 76,243 млрд рублей дивидендов, что и определило динамику прироста размера накоплений.

Четвертый квартал сулит компании новые убытки. С начала квартала курс доллара к рублю снизился на 1,27 рубля и это уже принесло "Сургутнефтегазу" 67 млрд рублей убытков по курсовым разницам.

Сургутнефтегаз

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