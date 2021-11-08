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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль в понедельник утром слегка укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно слабеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,19-71,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,2025 руб./$1 (-5,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 82,315 руб./EUR1 (-18,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,21 копеек к уровню закрытия 5 ноября, до 76,2 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,51 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 49,62 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов 8 ноября на фоне увеличения цен на нефть. При этом сдерживающим фактором большего роста нацвалюты является снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $83,61 за баррель, что на 1,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,21 за баррель, что на 1,16% выше цены на закрытие рынка 5 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,17%, китайский CSI 300 - 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,21%.

Американские фондовые индексы выросли до новых рекордов в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 4,8% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в октябре на 450 тыс. и снижения безработицы до 4,7%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Федрезерв на минувшем заседании принял решение начать сворачивание программы выкупа активов. Центробанк заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

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