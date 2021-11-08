Минэкономразвития предложило лишить квазиказначейские акции права голоса

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития намерено урегулировать статус квазиказначейских акций и подготовило поправки в законы, предусматривающие поэтапный запрет на голосование, получение дивидендов и иные права акционера по квазиказначейским акциям, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Изменения предлагается внести в законы "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и корреспондирующие поправки к Гражданскому кодексу РФ, чтобы урегулировать статус квазиказначейских акций - бумаг, принадлежащих зависимым структурам эмитента.

Поправки вводят запрет на контролирующее перекрестное владение акциями, ограничивая объем квазиказначейских акций половиной уставного капитала материнской компании. Запрет также вводится на голосование квазиказначейскими акциями и их учет при подсчете голосов, начисление дивидендов по ним, которое сейчас происходит наравне с обыкновенными акциями, и иные права акционеров, уточняет издание. Кроме того, по его данным, "дочки" компании обязаны будут уведомлять акционеров и счетную комиссию АО о покупке квазиказначейских акций.

Предполагается, что ограничения для новых квазиказначейских акций начнут действовать через два года после принятия изменений в закон, а для существующих - только после смены ими владельца.